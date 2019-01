Mr Green årets stora vinnare på EGR Nordics Awards 2019

MRG:s iGaming sajt Mr Green har ännu en gång fått pris för sina insatser inom Green Gaming och förmågan att skapa en överlägsen spelupplevelse.

Under torsdagskvällen ägde det årliga industrieventet EGR Nordics Awards rum. Mr Green var kvällens stora vinnare med priser inom tre kategorier: Socially Responsible Operator of the Year, Mobile Operator of the Year och Affiliate Program of the Year.

"Vi har fått en fantastisk respons från våra kunder", säger Jesper Kärrbrink, VD Mr Green Ltd. "Vi har haft rekordhög tillväxt i såväl antalet nya kunder som återkommande kunder. Det visar att kunderna gillar det vi gör. I år fortsätter vi att leverera på vår strategi med fokus på ökad automatisering baserat på våra spelares individuella intressen och riskbeteenden."