Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

Netmore arbetar f n med ett flertal intressanta kunder inom fastighetssidan och på industrisidan som kan komma att ge betydande intäkter under 2019. Netmore har också under 2018 byggt upp ett brett återförsäljarnät på den svenska marknaden.

Praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus är numera anslutna via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att införskaffa information från olika komponenter och system som på olika sätt påverkar byggnaden. Det kan var sensorer, pumpar, fläktar, larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om gigantiska informationsmängder som dessutom ska göras såväl åtkomlig trådlöst som presenterad på ett sätt som är praktiskt användbar. Informationen måste vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna internet.

Omnipoint

Omnipoint har ett komplett utbud för det smarta hemmet. Trådlösa styrenheter, kameror, detektorer, låsenheter och dörrkameror. Omnipoints larm ansluts till godkänd larmcentral, idag Securitas, som också svarar för utryckningstjänst. Genom en mycket avancerad APP står kunden i ständig kontakt med sitt hem och kan styra och övervaka efter behov. Förutom smarta hem kan Omnipoints teknik och lösningar tillämpas på mindre företag och kontor. Omnipoint bygger portfölj baserat på sina anslutna kunder.Omnipoint kommer framledes att kunna ha en anslutning via Netmore.

Omnipoint marknadsför sina lösningar i första hand via nätet och detta med gott resultat sedan några månader tillbaka. Omnipoints lösningar, som redan används av mer än fem miljoner användare i USA och delar av Europa, utgör första steget i ett paradigmskifte där man går från fokus på enbart larm till fokus på det smarta hemmet eller företaget och verklig ägarkontroll med en mycket avancerad APP.

Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare.

www.kapitopia.com

Blink Services

Blink Services bygger sina lösningar för smarta städer på LoRaWAN-teknik. LoRa står för Long Range/Low Power och är en smalbandig licensfri teknik för överföring av små informationsmängder. Ett bra tillämpningsexempel är överföring av förbrukningsuppgifter från vattenmätare. Ett annat kan vara övervakningssignaler från t ex gatubelysning. Blink Services deltar i LoRa Alliance (500 medlemmar) som är en global standardiseringsorganisation där bland andra även Google deltar. Blink Services arrangerar två årliga symposier med deltagare både från leverantörer och användare. Blink Services bygger portfölj baserat på levererade driftsatta accesspunkter.

Blink Services har hitintills etablerats inom 30 av landets kommuner och har ett tusental accesspunkter utlevererade. Det långsiktiga behovet bara i Sverige för kommunala tillämpningar bedöms vara mellan 50 och 100 miljoner accesspunkter!

BlinkServices har utvecklat en unik portal för att ansluta och hantera sensorer för sina LoRaWan anslutningar. Denna har redan ett 40-tal applikationer i drift. Portalen är förberedd för att ansluta olika accesser såsom Netmores WiFi accesser eller Netmores 4G (LTE) baserade SIM-kort.

Med Blink Services följer Blinkfyrar Holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare.

www.blinkfyrar.se

www.qamcom.se

www.soderbergforetagen.se

Tarifflex Telecom

Tarifflex telecom är en patenterad programvarulösning som används för att möjliggöra sömlös kommunikation mellan olika IT-system. I exemplet vattenmätare ovan kan det vara att se till att insamlade data kan läggas till grund för fakturering av respektive kund. Det trådlösa nätet behöver då sammanföras med kommunens faktureringssystem. Ett annat exempel är sammankoppling av företagets besökssystem med WiFi eller lokalt mobilnät för att kunna följa besökare. Det kan vara aktuellt på t ex större industrier, i tunnlar eller i gruvor. Tarifflex bygger portfölj genom att licensiera mjukvaruplattformen.

Tarifflex-metoden har använts bl a för Norrvatten i norra Stockholmsområdet för att lokalisera anställda och besökare i tunnlar och grottor i anläggningarna. Frågan om sammankoppling av mobilnät och IT-system är relativt vanlig i främst industriella tillämpningar, men väntas öka inom real estate allt eftersom IoT ökar i användning för styrning och övervakning av fastigheter.

New Deal

New Deal är ett försäljningskoncept som samlar det teknikbaserade produktutbudet till små och medelstora företag. Mobilabonnemang, säkerhet, styrning och övervakning. New Deal tillhandahåller hela Netmore Groups sortiment för det smarta företaget. Konceptet är under uppbyggnad och skall även inbegripa möjlighet till att ansluta franchisetagare. New Deal bygger på en kombination av försäljning och abonnemang eller hyresaffärer och är en ytterligare säljkanal utöver respektive bolags egen marknadsbearbetning.

New Deal är avsett att vara en stark tillväxtmotor inom Netmore Group, speciellt mot SME-marknaden.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya unika gruppering - med de olika tillgångar och kompetenser som beskrivs - redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.