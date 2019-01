Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

Huvudprövare i ISO-CC-005-studien, Dr Göran Carlsson, kommenterade: "Resultaten är lovande och i linje med tidigare presenterade data med arfolitixorin. Då detta är en tidig analys av tumörrespons är det rimligt att förvänta sig en signifikant ökning av den totala svarsfrekvensen samt en positiv inverkan på progressionsfri överlevnad (PFS) när patienter fortsätter behandlingen utöver dessa åtta veckor."

Karin Ganlöv, MD, Chief Medical Officer i Isofol, kommenterade: "Analys av data från denna förlängningsarm i den pågående fas 1/2a-studien ISO-CC-005 är lovande i jämförelse med historiska behandlingsutfall med mFOLFOX och FOLFIRI efter åtta veckor. Data stöder vidare hypotesen att arfolitixorin i kombination med 5-FU med antingen irinotekan eller oxaliplatin ger klinisk fördel även redan vid åtta veckors behandling med en god biverkningsprofil. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvärdera arfolitixorin i den pågående pivotala fas 3 AGENT-studien".

ISO-CC-005 är en ”Open Label Multicenter Dose-finding” studie som utvärderade fyra olika doser av arfolitixorin i kombination med 5-FU, oxaliplatin eller irinotekan samt bevacizumab i patienter med metastaserad kolorektalcancer där arfolitixorin-dosen 120 mg/m² fastställdes. Förlängningsarmen med ytterligare 20 patienter¹ utformades för att utvärdera säkerhet och effekt av den valda arfolitixorindosen i kombinationsbehandling med 5-FU samt antingen irinotekan eller oxaliplatin.

I december 2018 tillkännagav Isofol att den första patienten har blivit inkluderad i den pågående pivotala fas 3 AGENT - studien med arfolitixorin i mCRC. AGENT (ISO-CC-007, clinicaltrials.gov ID: NCT03750786) är en randomiserad, kontrollerad, multicenterstudie med blindad oberoende granskning av tumörsvar. Finala data från studien förväntas 2021.

¹ One patient was not included in the data analysis after dropping out of treatment during the study

