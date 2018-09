Digitala byrån Viva Media ser nya optimerings-möjligheter med Emerse annonsplattform

- “Vi sökte i första hand en plattform med möjlighet att använda rörligt content i kampanjerna, som vi ser ger bra konverteringar för våra kunder. För det andra ville vi ha en lättnavigerad miljö. Dessa krav uppfyllde Emerse – en nytänkande aktör på marknaden. När vi dessutom gillade deras team valde vi att dra igång ett par testkampanjer”, berättar Alexander Kollstedt, Display Manager på Viva Media.

Alexander och kollegorna på Viva Media, med kontor i Kalmar, Oslo, Stockholm och Uppsala, upplevde att det var enkelt att komma igång och skapa kampanjer, vilket är nyckeln i deras arbete. Med fokus på resultat erbjuder Viva Media tjänster inom områden som webbanalys, sökmedier, display och sociala medier. De vittnar om tydliga spår av förändring efter bytet till Emerse plattform, bland annat högre klickfrekvenser.

- ”Majoriteten av de kampanjer jag flyttat från en plattform till Emerse, har visat på en stor förändring till det bättre. En orsak kan vara att det är väldigt lätt att byta mellan olika kanaler och marknadsplatser för att optimera kampanjen och få högsta effekt”, förklarar Kollstedt.

Programmatisk annonsering innebär att man som annonsör kan rikta målgruppsanpassade filmer och displayannonser till just de man vill nå, på just de sajter och i de forum de befinner sig, vid rätt tidpunkt osv. Viva Media framhåller just målgruppsstyrningen som en tungt vägande fördel. Tidigare köpte de ofta annonsutrymme på handplockade sidor, medan de nu istället kan utgå från målgrupp, som Emerse DSP – Demand Side Platform – därefter genererar en unik mix av annonsplatser utifrån.