Britt växer och rekryterar VD från IT-branschen

Andreas kommer närmast ifrån IT-distributören PEDAB där han startade ett av dotterbolagen och under fyra år byggde upp tjänsten ”Arbetsplats som tjänst”. Han har en solid erfarenhet av kundrelationer på ledningsnivå och har under många år verkat i Stockholm där han har ansvarat för både privata och offentliga kunder inom IT-branschen.

erik.hansson@britt.se johanna.folkesson@britt.se

021-10 66 07 021-10 66 71

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle, för dagens människor och organisationer. Vi vill ge dig trygghet och frihet. Trygghet att kunna lita på din IT. Att inte behöva oroa dig för om det funkar eller inte. Vi ger dig IT som inte märks.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på DI.se?

Läs mer om publicering på DI.se