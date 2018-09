Scandinavian Business Group ökar sina marknadsandelar i Norge

Scandinavian Business Group har under första halvan av 2018 betydligt ökat sina marknadsandelar i segmenten nybildning av aksjeselskap samt enkeltmannsforetak i Norge. Tillväxten sker främst i nätkanalerna via siterna registrer-enk.no och registrer-as.no Företagets mål är att under 2019 se ytterligare tillväxt som förmedlare för nybildning av enkeltmannsforetak i Norge samt ta ytterligare marknadsandelar i segmentet.

”Vi ser ett ökat inflöde av norska kunder, främst vad gäller registrering av enkeltmannsforetak. Vi har en bra och prisvärd tjänst samt ett fokus på god service, något vi ser att kunderna uppskattar. Vi kommer att satsa ytterligare på att stärka vårt erbjudande i segmentet eftersom vi ser en ökad efterfrågan. Säger Samir Mdalla, VD för Scandinavian Business Group.