itch utökar verksamheten till Malmö

- Det gläder mig att vi lyckas fortsätta expandera vår närvaro på marknaden. Efter Stockholm, Oslo och Göteborg är det nu dags för itch i Malmö. För att framgångsrikt etablera itch i en ny region krävs en tydlig ledare med kompetenser inom affärsutveckling och strategiskt tänkande. Jag är helt övertygad om att Hanna är rätt person för jobbet, säger Mats Alerius, vd för itch.

I och med expansionen tillsätts alltså Hanna Elfvin som chef för itch studio i Malmö. Hanna kommer senast från KAN, en digitalbyrå som hon själv varit med och grundat. Sedan 2005 har hon arbetat på byrån, dels som digital strateg, och dels som ansvarig för byråns kommunikation och marknadsföring. Från och med 1 september blir hon den som ska driva itch framåt i södra Sverige.

- Under de senaste åren har jag sett hur sammansmältningen av marknad, kommunikation, sälj och IT gått i en rasande fart. Organisationerna letar efter kreatörer som kan greppa såväl teknologin som det mänskliga beteendet och affärsmöjligheterna. För dagens byråer är det en rejäl omställning, där nya köpare med andra behov kommer in, och där nya typer av kompetenser behövs. itch har en unik möjlighet att möta denna verklighet och hjälpa organisationer att skapa upplevelser och affär i den digitala värld vi lever i. Jag ser fram emot att sätta itch på kartan här i Malmö-regionen, säger Hanna Elfvin.

itch kommer att dela kontor med Acando, och med ett nära samarbete verksamheterna emellan finns möjligheten att erbjuda kunderna en för regionen unik kompetensbredd.