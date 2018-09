Enersize har lämnat in en patentansökan för en ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produktionsförändringar

Uppfinningen innebär att man kan mäta upp och kvantifiera ett systems energieffektivitet oberoende av vilken luftmängd en fabrik konsumerar. Eftersom tillverkningstakten ofta varierar i en fabrik både dagligen och över längre tid innebär det att fabrikers tryckluftskonsumtion också varierar starkt.

Att entydigt och verifierbart kunna fastställa vilken besparingsnivå som uppnåtts oavsett om produktionsnivåerna har ändrats är väldigt viktigt, speciellt i det fall vinstdelningskontrakt är tillämpliga.

Effektiviteten för industriella tryckluftssystem är starkt beroende av volymen tryckluft som produceras genom flera komplexa samband. Detta gör att energianvändningen inte följer produktionsnivån i fabriken på ett enkelt förutsägbart sätt utan en liten ändring av produktionsnivån kan till exempel uppvisa stora svängningar i effektivitet, såväl uppåt som neråt.

Eftersom stora variationer i produktionsnivå kan uppstå beroende på hur fabriken utnyttjas, exempelvis antalet produktionslinor som körs, hur många skift som arbetar, tillfälliga stillestånd, ombyggnation av produktionslinor eller byte av produktionsmetoder utgör detta en stor utmaning för att på ett rättvisande sätt mäta energieffektivitet och kunna fastställa gjorda besparingar. Även naturliga säsongsvariationer i utomhustemperatur och luftfuktighet påverkar systemets energieffektivitet.

Enligt styrelsens bedömning finns det idag inga mätsystem eller kända metoder som ger en rättvisande mätning av besparingsgrad i de fall där det skett ändringar av produktionsvolymen av tryckluft under antingen en referensmätperiod eller mellan referensmätperiod och perioden efter besparingsåtgärder genomförts. Den standardmässigt använda metoden har utgjorts av genomsnitsmätning av antingen total energianvändning (kWh/månad) eller energieffektivitet (kWh/m3 producerad tryckluft). Enersize erfarenhet är att kunderna ser stora osäkerheter och utmaningar med att använda en genomsnittsmetod för uppmätning av besparingar. Styrelsen bedömning är att genomsnittsmetoder i många fall ger en helt felaktig skattning av gjorda besparingar.

Att som enda bolag på marknaden kunna erbjuda denna typ av rättvisande och verifierbar mätmetod för gjorda besparingar utgör en stark kundnytta. Den nu inlämnade patentansökan möjliggör nu för Enersize att öppet kunna delge kunderna beräkningsmetodiken och även erbjuda oberoende verifiering av tredje part. Den möjliga transparensen bedöms framöver påverka försäljning samt projekt positivt. Med en verifierbar och vetenskapligt förankrad mätmetod kan även feltoleransen i mätningarna minskas vilket gynnar Enersize i de fall vinstdelningsavtal är tillämpliga.

Om Patentansökningen

Uppfinningen som nu patentansökts har utvecklats av Enersize forskningsavdelning i Lund. Som tidigare meddelats pågår ett kontinuerligt arbete med forskning och utveckling i Enersize med målet att bygga en stark immaterialrättslig portfölj inom datorbaserad analys av tryckluftssystem. Denna patentansökan är den tredje i ordningen som lämnats in.

Patentansökningarna och nyhetsgranskning har genomförts av Awapatent, ett av de ledande IP-konsultföretagen med verksamhet i Europa och Kina med 165 IP-konsulter, rådgivare och patentombud. Awapatent har sitt huvudkontor i Malmö, grundades redan 1897 och har flera Fortune 500-företag som kunder.

Patentansökningen har lämnats in i Sverige och avsikten är att med hjälp av internationella PCT-ansökningar utöka skyddet internationellt samt i Kina. Patentansökningen avser ett så kallat metodpatent. Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten. I och med att ansökningen är inlämnad aktiveras prioritet för uppfinningsskyddet, vilket innebär att vid ett senare godkännande av patenten täcker skyddet från och med inlämningsdatumen. Detta innebär att Enersize redan nu kan utnyttja ett kommande, förväntat godkännande genom exempelvis licensiering av tekniken utan att behöva invänta ett godkännande, Så kallat Patent Pending. Patentansökningarnas innehåll är sekretessbelagda under ansökningsprocessen under de kommande 18 månaderna. Godkännande av patentansökningarna kan väntas tidigast efter 18 månader för grundansökningarna i Sverige. Awapatents uppfattning baserad på nyhetsgranskning av existerande teknik och patent samt utformningen och skyddsomfånget av patentansökningarna är att Enersize kommer att erhålla ett starkt internationellt uppfinningsskydd.

Patentansökan har registrerats under ansökningsnummer 1851039-6 av PRV.

Risker och osäkerheter avseende patent och patentansökningar