EKN fördubblade garantigivningen

Antalet garanterade affärer är något lägre än föregående år. Anledningen till minskningen är att svensk export till Iran bromsar in då USA:s handelssanktioner gör handeln mycket svår. Från maj har EKN:s rembursgarantier för Iran-affärer minskat kraftigt.

Ett av de länder där EKN har ett stort engagemang är Turkiet. EKN har under många år garanterat affärer till landet på i genomsnitt två miljarder kronor per år. Under perioden nedgraderade EKN Turkiet till landriskklass 5 och ökade avsättningen för riskerna i engagemanget på Turkiet.