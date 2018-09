Infranode Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på Infranode Energis webbplats (www.infranode.se/erbjudande) och Carnegies webbplats (www.carnegie.se). På de ovan nämnda webbplatserna är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig. Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel kommer att skickas till alla som var direktregistrerade aktieägare i Skånska Energi per den 21 september 2018. Erbjudandehandlingen kommer även att skickas till alla som var förvaltarregistrerade aktieägare i Skånska Energi per den 14 september 2018. Varken Erbjudandehandling eller anmälningssedel skickas emellertid till aktieägare med adress i de exkluderade länderna (se ovan).

[1] Infranode Energi AB (under namnändring från Off The Shelf 10082 AB), ett nybildat bolag som ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I Co-Investment (No. 2) AB (under namnändring från Goldcup 17272 AB), samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB.