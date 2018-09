Online Media veteranen blir ny tillväxt VD på Devinix

Stockholmsbaserade outsourcingsspecialisten och molnleverantören växlar upp med före detta fotbollsproffset Jerry Månsson som ny VD. På relativt kort tid har vi byggt upp en imponerande kundbas med flera intressanta bolag och myndigheter. Vår teknikplattform, säkerhetsarbete och organisationen sitter väl på plats och vi känner oss nu trygga att ta oss an flera nya spännande branscher och marknader. Nu ställer vi in siktet på att fortsätta stärka laget med en välkänd profil för breddning av våra erbjudanden och tjänster under hösten.