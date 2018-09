BUBLAR SIKTAR PÅ KNOCKOUT MED NYTT RÖRELSESTYRT MOBILSPEL

”Glowing Gloves är inget man spelar stillasittande i soffan som många andra mobilspel. Det är ett aktivt player-vs-player (PvP) spel. Det känns bra att kunna erbjuda ett spel som får människor att röra sig fysiskt och på sikt skulle man kunna ha turneringar mellan spelare över hela världen.” fortsätter Magnus Granqvist.

Spelet finns att ladda ner på Apple App Store. Glowing Gloves och är utvecklat för Apples iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X , iPhone XS , iPhone XS Max samt iPad.