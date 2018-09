Statens fastighetsverk söker anhöriga till omkomna i flodvågskatastrofen

543 svenskar omkom i flodvågskatastrofen i Sydostasien. Minnesvården Gravitational Ripples, som finns på Djurgården i Stockholm, har rests till minne av de omkomna. Namnen på dem som miste livet graveras in löpande så länge anhöriga hör av sig.

- När minnesvården invigdes i juni i år fanns 323 namn ingraverade. Sedan dess har vi fått in samtycke att gravera in nästan 30 nya namn, säger Vanja Knocke på Statens fastighetsverk, projektledare för uppförandet av minnesvården.

Hon hoppas att fler anhöriga ska hörsamma uppmaningen och meddela sitt samtycke senast 1 oktober så nya namn kan komma på plats under hösten. Namnen graveras in i Danmark där konstnären Lea Porsager som skapat minnesvården har sin ateljé. Så länge nya samtycken lämnas graveras nya namn in på minnesvården. Det kommer att ske samlat vid några tillfällen även efter denna höst.

Över 1000 personer besökte minnesvården invigningsdagen den 5 juni och på Nationaldagen. Därefter var minnesvården stängd under sommaren för att gräs och växtlighet skulle få etablera sig ordentligt. Efter den torra sommaren behövde minnesvården ytterligare tillväxt, men öppnade åter för allmänheten den 3 september.