GoldBlue AB (publ) lanserar mot indonesiska kunder

”Jag är väldigt glad att kunna tillkännage denna nya lansering inom GoldBlue-koncernen, det är en kraftigt växande marknad med stor potential och vi ser fram emot den inverkan det kommer att ha på vår verksamhet” säger VD Andre Rodrigues.

Indonesien är en marknad med stor potential. Landet hör till Sydostasiens största ekonomier, och presenterade under andra kvartalet 2018 den starkaste BNP-tillväxten sedan 2013. Både landets BNP och medelinkomst har under det senaste årtiondet haft en stadig årlig tillväxt på 5%, och under samma period har inflationen minskat från 5% till 3%. Senaste folkräkningen visar minskad fattigdomsgrad trots ökad folkmängd till 267 miljoner. Indonesien är medlemmar i G20, MIKTA, N11 (nästa elva länder med höga ekonomiska potentialer) och CIVETS (sex länder med upplysta tillväxtmarknader)

Spelmarknaden i APAC regionen väntas öka med ett CAGR om 7% år 2021. Den indonesiska spelmarknaden online har under de senaste åren ökat avsevärt, och de mest populära spelen är odds, live dealer och poker.