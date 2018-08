Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–juni 2018

April–juni 2018

Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels transformationsstrategi

Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 3,1 procent till 293,8 miljoner euro (303,2). Minskningen förklaras främst av försäljningar av verksamheter i Polen och Baltikum

Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 4,5 procent

Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 90,5 procent till 2,5 miljoner euro (26,8), i linje med Eltels transformationsstrategi

Koncernens operativa EBITA* uppgick till 2,0 miljoner euro (-21,0) och Kärnverksamhetens operativa EBITA* uppgick till 9,7 miljoner euro (5,3)

EBIT uppgick till 1,6 miljoner euro (-23,2)

Resultat efter skatt uppgick till 0,2 miljoner euro (-24,5)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 euro (-0,23)

Operativt kassaflöde* uppgick till -17,3 miljoner euro (-10,7)

Casimir Lindholm utsågs till ny vd och koncernchef för Eltel AB från och med den 1 september 2018. Han efterträder Håkan Kirstein som lämnar sin roll i samband med att han avslutat den första fasen i transformationsstrategin. Håkan Kirstein kvarstår som vd och koncernchef fram tills dess att Casimir Lindholm tillträder

Styrelsen har kommit till slutsatsen att det inte är kommersiellt motiverat att kräva skadestånd mot förutvarande vd eller styrelseordförande eller väcka skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter eller säljare med anledning av informationsgivningen vid bolagets börsintroduktion 2015

Januari–juni 2018

Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 562,2 miljoner euro (627,6), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels transformationsstrategi

Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 4,3 procent till 551,8 miljoner euro (576,7). Minskningen förklaras främst av försäljningar av verksamheter i Polen och Baltikum.

Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 3,1 procent

Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 76,5 procent till 12,1 miljoner euro (51,4), i linje med Eltels transformationsstrategi

Koncernens operativa EBITA* uppgick till -5,7 miljoner euro (-30,7) och Kärnverksamhetens operativa EBITA* uppgick till 9,5 miljoner euro (9,5)

EBIT uppgick till -8,8 miljoner euro (-183,0)

Resultat efter skatt uppgick till -9,3 miljoner euro (-185,9)

Resultat per aktie uppgick till -0,06 euro (-1,76)

Operativt kassaflöde uppgick till -54,9 miljoner euro (-77,1)

I januari 2018 fattades beslut om att införa en land-baserad organisation för segmenten Power och Communication, vilket förväntas medföra en lägre kostnadsnivån om cirka 3 miljoner euro på årsbasis från 2019

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat anges.

*För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Avtal tecknades om att avyttra den norska järnvägsverksamheten. Eltels järnvägsverksamhet på den norska marknaden omsatte 2017 13,1 miljoner euro med en EBITA om -4,7 miljoner euro. Förvärvsbeloppet uppgår till 1 euro. Förväntad kassaflödespåverkan uppgår till -0,7 miljoner euro och förväntas inträffa under det tredje kvartalet 2018 i samband med transaktionens slutförande

I samband med att den första fasen i transformationsstrategin avslutats har Eltel kommit överens med sina banker att ändra nuvarande lånefaciliteter och förlänga dem med ett år fram till 2021

Miljoner euro apr-jun 2018 apr-jun 2017 Förändring % Miljoner euro jan-jun 2018 jan-jun 2017 Förändring % Nettoomsättning Nettoomsättning Kärnverksamhet* 293,8 303,2 -3,1 Kärnverksamhet* 551,8 576,7 -4,3 Power 116,0 118,3 -1,9 Power 211,8 222,1 -4,7 Communication 177,7 184,9 -3,9 Communication 340,0 354,5 -4,1 Other 2,5 26,8 -90,5 Other 12,1 51,4 -76,5 Koncern 295,5 329,8 -10,4 Koncern 562,2 627,6 -10,4 Operativt EBITA** Operativt EBITA** Kärnverksamhet* 9,7 5,3 82,5 Kärnverksamhet* 9,5 9,5 +/-0 Power 2,5 -1,2 307,0 Power 1,2 -0,7 276,3 Communication 7,2 6,5 10,9 Communication 8,3 10,2 -18,2 Other -3,1 -21,7 85,6 Other -6,8 -31,8 78,6 Ej allokerade poster -4,5 -4,6 1,6 Ej allokerade poster -8,3 -8,4 1,1 Koncern 2,0 -21,0 109,3 Koncern -5,7 -30,7 81,5

* Kärnverksamhet omfattar segmenten Power och Communication

** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Koncernchefens kommentar

Positiv utveckling inom Kärnverksamheten

Vi började under det andra kvartalet se signaler på en vändning inom Kärnverksamheten, dels som ett resultat av det förändringsarbete vi genomfört, dels som en följd av att produktionen var hög efter en sträng vinter. Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4,5 procent under det andra kvartalet och med 3,1 procent under det första halvåret, jämfört med motsvarande perioder föregående år. Operativt EBITA inom Kärnverksamheten steg samtidigt med 4,4 miljoner euro till 9,7 miljoner euro under det andra kvartalet, medan det för det första halvåret var i linje med föregående år och uppgick till 9,5 miljoner euro.