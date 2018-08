Sveriges hetaste casinotrend just nu: Casino utan konto!

Att casinoindustrin är konkurrenskraftigt och att operatörerna gör allt som att springa om varandra är ingen hemlighet. Vi på NyaCasinonSverige har länge rapporterat inte enbart om nya casinon som dyker upp på marknaden men även vilka trender som gäller. Det absolut senaste är just att spela casino utan konto och registrering med hjälp av ditt Bankid.

Varför har det blivit så populärt då? Och vad skiljer dessa casinon från mängden?

Enligt den feedbacken som vi mottagit är det framförallt enkelheten och snabbheten som är direkt avgörande och kopplat till spelnöjet som spelarna upplever. Här slipper man krångliga verifieringar som saktar ner uttagen, faktum är att man inte ens behöver logga in till något spelkonto.

Det blir enklare för oss spelare att testa ett nytt casino, och att man slipper dela med sig av sina uppgifter till casinot är dessutom oerhört GDPR vänligt.

Du kommer aldrig bli kontaktad av casinot då de inte får tillgång till din mailadress eller telefonnummer. När du spelar casino med Bankid är det alltså en verifiering som sker via banken med Trustly som mellanhand. Eftersom allt går direkt via banken blir det dessutom lättare att hålla koll på sitt spelande.

Nya casinon utan konto – Vad är skillnaden?

När man tänker kontolöst spelande tänker man ofta på Ninjacasino som slog igenom med detta i Sverige. Faktum är att de nya casinon som erbjuder lösningen har lyckats utveckla konceptet på många håll. 2017 vann Ninja EGR award och kammade hem priset av ¨Casino innovation of the year¨ - men mycket har hänt sen dess.

Alla nya casinon där du kan spela utan registrering erbjuder nu skattefria uttag till skillnad från Ninja, och dessutom bonussystem i form av cashback i vissa fall.

Nu har visserligen Ninja casino erhållit licens från Estland, vilket innebär att man kommer kunna erbjuda skattefritt spelande framöver.