Zmarta Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ)

Zmarta Group har, genom Ceratiidae III AB, lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ), om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet till ett pris om 13,00 kronor kontant per aktie. Budet motsvarar en premie om cirka 20 procent jämfört med stängningskursen den 30 augusti 2018 och cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna. Budet rekommenderas enhälligt av den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet.

Den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Fyra av Insplanets största aktieägare, som tillsammans innehar cirka 80,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Om Insplanet

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt i Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Insplanets certified adviser.