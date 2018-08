Acando innoverar datadriven företagshälsovård tillsammans med Avonova

- Med vår kombination av kompetens inom AI och avancerad analys, samt digital affärsutveckling, hälsovård och service design kommer vi att tillsammans med Avonova definiera om begreppet företagshälsovård. Kom ihåg var ni först läste om den datadrivna företagshälsovården, säger Magnus Björk, Head of Analytics på Acando.

Genom att använda teknik såsom Big Data, Machine Learning och Advanced Analytics via molnet är det idag möjligt att ta fram faktabaserade analyser och därmed möjliggöra tjänster som tidigare krävde enorma investeringar.

Arbetet är nu uppstartat och de första tjänsterna kommer att testas under året. Förutom datadriven tjänsteutveckling kommer Acando även att bistå Avonova inom områden som Business Intelligence och digital arbetsplats.

