Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q2, januari - juni 2018

• Resultat per aktie uppgick till –0,61 SEK (–0,89).

• Under perioden sålde styrelseordförande i Xspray Pharma, Michael Wolff Jensen, 4 000 aktier för att täcka dansk reavinstskatt på orealiserad vinst i Xspray Pharma.

• Under perioden fick Xspray Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för att genomföra en tidigare aviserad studie avseende formuleringen av bolagets produktkandidat HyNap-Dasa, som planenligt kommer att genomföras under tredje kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till –0,50 SEK (0,11).

• Xspray Pharma och NerPharMa levererade prövningsmaterial till den kliniska HyNap-Dasa-studien som därmed initierades. Studiens preliminära resultat förväntas under tredje kvartalet 2018.

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB (publ) E-mail: per.andersson@xspray.com Tel: 0706 88 23 48

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2026, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.