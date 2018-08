Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

VD Morten Hansson kommenterar

Med den omsättningsutveckling vi sett under årets första kvartal om 237% och under andra kvartalet 280%, jämfört med motsvarande period föregående år, kan vi konstatera att allt fler kunder hittar till NTG och blir återkommande kunder.

Jag är mycket nöjd med att vi växer mer än vad vi tidigare har beräknat och kommunicerat. De ökade kostnaderna i moderbolaget är huvudsakligen hänförliga till extra kostnader i samband med bytet av leverantör och logistikpartner. Vi beräknar att Bolaget under kvartal 3 och 4 får full effekt av de genomförda förändringarna.

Försäljningen i Finland (maxikarkki.fi) har fortsatt god omsättningsutveckling. Under andra kvartalet uppgick omsättningen till 3,5 MSEK och totalt under första halvåret till 5,5 MSEK. Omsättningen beräknas nu ha en årstakt på ca 20 MSEK. Vi räknar med fortsatt förlust under året för den finska verksamheten, men beräknar få positivt kassaflöde under kvartal 4.

NTG planerar att under kvartal 4 utvidga produktsortimentet till att även omfatta kosttillskott- och träningsprodukter. Vi kommer att fokusera på marknaderna i Norge och Finland när vi lanserar detta i slutet av året.