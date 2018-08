Actic rekryterar Anders Carlbark som ny VD

Actic Group har rekryterat Anders Carlbark som ny VD. Anders kommer närmast från H&M där han har varit verksam det senaste decenniet, varav de två senaste åren som Global Head of Merchandising. Anders tillträder sin nya tjänst under december 2018. Christer Zaar, nuvarande VD, har tidigare meddelat att han kommer lämna bolaget under hösten.