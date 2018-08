Acarix presenterar CADScor®System vid ESC i München: En revolutionerande teknologi för tidig och snabb uteslutning av kranskärlssjukdom

Professor vid the Department of Health Informatics and Computer Science at the University of Aalborg, Danmark. Prof. Schmidt har arbetat med idén om akustisk detektion av kranskärlssjukdom sedan 2004 och har publicerat i betydande omfattning inom detta område. Kontakt: sschmidt@hst.aau.dk

Prof. Dr. Morten Bøttcher

Head of the Center for Cardiac Imaging at the Western Hospital Unit in Denmark and Associate Professor at the University of Aarhus. Dr Bøttcher är principle investigator för Dan NICAD-studierna och har ett långsiktigt forskningsintresse inom icke-invasiva och invasiv diagnos av ischemisk hjärtsjukdom. Kontakt: mboe@dadlnet.dk