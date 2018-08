Delårsrapport januari – juni 2018

Substansvärdet ökade till 105 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,1 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 4,1 procent. Substansvärdet per den 20 augusti uppgick till 106 kronor per aktie. (1)