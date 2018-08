Kallelse till extra bolagsstämma i Eltel AB

Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier inom LTIP 2018 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2022. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperiod). En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier. För tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven kopplade till Eltels EBITDA är uppfyllda.

För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av Matchnings- och Prestationsaktier samt bolagets kassaflöde i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier. Dessa aktier kan återköpas och omvandlas till stamaktier samt överlåtas enligt följande.

B.2 Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om riktad emission av C-aktier på följande villkor:

Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 850 000. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast få tecknas av en i förväg av styrelsen vidtalad extern part. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2019. De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll). Avsikten med bemyndigandet är att säkra bolagets åtaganden enligt LTIP 2018 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.



B.3 Bemyndigande för styrelsen att återköpa C-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av C-aktier i bolaget på följande villkor:

Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i bolaget. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 850 000. Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA). Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2019.

Avsikten med bemyndigandet är att säkra bolagets åtaganden enligt LTIP 2018 samt att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.

B.4 Överlåtelse av stamaktier i Bolaget inom LTIP 2018

Överlåtelse av egna stamaktier inom LTIP 2018 kan ske på följande villkor:

Högst 678 432 Eltel-stamaktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagare inom LTIP 2018. Högst 171 568 Eltel-stamaktier får överlåtas till marknadspris på aktiemarknaden för att kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter med anledning av LTIP 2018. Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för LTIP 2018. Antalet Eltel-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2018 ska omräknas enligt sedvanliga principer till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Beslutet i punkt b) ovan avseende överlåtelse av aktier på aktiemarknaden kommer att föreslås upprepas för nytt beslut vid varje kommande årsstämma under löptiden för LTIP 2018.

B.5 Skäl till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2018. I syfte att minimera kostnader för LTIP 2018 har teckningskursen fastställts till C-aktiens kvotvärde.

Eftersom styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är mest kostnadseffektivt föreslås därför i första hand att säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 sker enligt denna punkt B. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt denna punkt B, föreslår styrelsen att överlåtelser säkras genom att bolaget ingår ett swapavtal med en tredje part enligt punkt C nedan.

C. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2018 förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget som omfattas av LTIP 2018. Det i detta sammanhang aktuella antalet aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan.

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2018

D.1 Majoritetskrav etc.

Extra bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2018 enligt punkten A ovan är villkorat av att extra bolagsstämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten B ovan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten C ovan.

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid extra bolagsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (90%) av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut under punkten C ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid extra bolagsstämman angivna rösterna.

D.2 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2018

LTIP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnad under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen genom löpande avsättningar i enlighet med god redovisningssed. Storleken på dessa löpande avsättningar omvärderas utifrån värdeutvecklingen av rätten till Matchnings-/Prestationsaktier, och de sociala avgifter som kan komma att erläggas vid tilldelning av Matchnings-/Prestationsaktier.

Under antagande av en aktiekurs om EUR 2,39 (SEK 25) vid tidpunkten för införandet, att prestationskraven uppfyllts så att 100 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, och en ökning av aktiekursen om 50 procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2018, inklusive sociala kostnader, till cirka EUR 2,3 miljoner före skatt, motsvarande en årlig kostnad omcirka EUR 0,75 miljoner före skatt.

LTIP 2018 innefattar totalt maximalt 678 432 aktier, vilket mosvarar cirka 0,43 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget. Summerat med de 171 598 aktier som kan överlåtas för att täcka kassaflödeseffekterna hänförliga till de sociala avgifterna för LTIP 2018, motsvarar detta cirka 0,54 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget.

Beräkningarna ovan baseras på beslut om säkerhet i enlighet med punkten B. Till den del ett aktieswapavtal ingås i enlighet med punkten C för att säkra de åtaganden som följer av LTIP 2018, kommer varje värdeförändring av swapavtalet under den tid som LTIP 2018 är i kraft att redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen.

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av LTIP 2018, överväger de till LTIP 2018 hänförliga kostnaderna.

D.3 Styrelsens motivering

Styrelsen vill öka möjligheterna för Eltel att behålla vilktiga ledande befattningshavare. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i LTIP 2018 stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för bolagets verksamhet, resultat och strategi. Styrelsen anser att införande av LTIP 2018 är till fördel för Eltel och aktieägarna. LTIP 2018 kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

LTIP 2018 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av aktier som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en egen investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för aktierna. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2018 kommer ha en positiv effekt på Eltel-koncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

D.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Det nuvarande aktierelaterade incitamentsprogrammet LTIP 2016 beskrivs på sidan 101 i Eltel-koncernens årsredovisning för 2017 som finns på bolagets hemsida. LTIP 2015 har reglerats slutligt i förhållande till deltagarna i enlighet med villkoren och bolaget har inga ytterligare utestående åtaganden gentemot deltagarna i LTIP 2015.

D.5 Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra några mindre justeringar av ovannämnda beslut som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Fullständig dokumentation

Fullständig dokumentation till bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig på bolagets adress senast måndagen den 27 augusti 2018 och på bolagets hemsida www.eltelgroup.com och kommer även att skickas till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Per dagen för utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Eltel till 157 097 595 varav 156 649 081 är stamaktier med en röst per aktie och 448 514 är C-aktier med 1/10 röst per aktie. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse uppgår således det totala antalet röster i Eltel till 156 693 932. Alla 448 514 C-aktier innehas av Eltel och Eltel kommer inte att utöva några rösträtter avseende dessa aktier på bolagsstämman.

