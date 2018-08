DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2018

Kvartal 2 (april-juni 2018)

Omsättningen för kvartalet ökade med 37 % till 82,4 (60,0) MSEK.

EBITA uppgick till 7,6 (4,9) MSEK (ökning med ca 55 %).

EBITA-marginalen uppgick till 9,2 (8,1) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,6 (4,9) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,5 (4,8) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 5,9 (3,7) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,19 (0,84) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 42 (27,8) %

Första halvåret (jan-juni 2018)

Omsättningen för halvåret ökade med 37 % till 157,4 (114,8) MSEK.

EBITA uppgick till 15,1 (8,4) MSEK (ökning med ca 80 %).

EBITA-marginalen uppgick till 9,6 (7,3) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,0 (8,4) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 14,9 (8,1) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (6,3) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,36 (1,45) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 42 (27,8) %

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD:n har ordet

Kvartalet som gått

Det andra kvartalet 2018 för DevPort kan sammanfattas med – Fortsatt bra utveckling!

Omsättningen ökade med ca 37 %, jämfört med andra kvartalet 2017, till 82 MSEK. EBITA ökade med ca 55 %, jämfört med andra kvartalet 2017, till 7,6 MSEK.

Tillväxttakten är fortsatt hög under perioden och består till stora delar av organisk tillväxt men förvärvet av ACT Competence AB, som skedde i april, bidrar också positivt till tillväxten.

Beläggningsgraden är också fortsatt hög under perioden och beräknas så vara under året.

Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 360 personer vilket kommer få positiva effekter på resultatutvecklingen under hösten och vintern.

Tillväxttakten för DevPort är högre just nu än vad som tidigare har kommunicerats vad gäller långsiktig tillväxt vilket kan föranleda att vi kan komma att revidera upp DevPorts långsiktiga mål. I nuläget ligger dock det långsiktiga målet fast om en omsättning om en halv miljard kronor med god lönsamhet om 3-5 år.

Under perioden har DevPort firat sitt 10-årsjubileum. I samband med 10-årsjubileumet så har DevPort tecknat avtal med hjälporganisationen Star for Life där DevPort bl.a. under tre års tid kommer stötta och sponsra en skola i Sydafrika. Detta arbete är en del av DevPort-koncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility arbete).