Enersize tecknar nytt vinstdelningsavtal i Kina med Pangang Titanium i samarbete med Venergy Ltd.

Enersize Oyj (”Enersize”) har med bolagets kinesiska partner Shanghai Venergy Co., Ltd. (”Venergy”) som kontraktsmellanhand och samarbetspartner tecknat ett sexårigt avtal om vinstdelningsavtal med den nya kunden Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. (“Pangang Titanium”). Kontraktet har vunnits via budgivning i öppen konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder cirka 12 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%, eventuellt mer, varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till ca 45%.