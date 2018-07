Ny publicering av en artikel om Antinitus kliniska studier i International Tinnitus Journal

Artikeln går igenom och presenterar resultatet för samtliga tre studier som genomförts med Antinitus plåstret mot Tinnitus samt post market clinical follow up.

Resultatet som presenteras i artikeln är följande:

”The first study indicated a relief with half of the patients at the end of the treatment. Still two years after the study one third reported tinnitus relief. However, the numbers of patients were low. The second study showed a responder relief in 58% directly after end of treatment and 60% one month after. The third study showed that the biomodulator patch had statistical significant three times more responders than placebo one month after end of treatment, measured as a decrease from baseline in at least 2 points in tinnitus annoyance visual analogue scale as a minimal clinical significant difference. Tinnitus handicap inventory was improved by mean-16 points significantly for the active responder group, but with no statistically significant changes for the placebo group or between the groups. The biomodulator patch was safe and well-tolerated in all three studies. The post market clinical follow up has shown a 30% reported relief and with no new risks or unexpected issues affecting the effectiveness or safety”, ref. Int Tinnitus J. 2018; 22(1): 72-76.

”Det här är vår tredje publicering på kort tid i ”The International Tinnitus Journal” och det innebär att vårt studieprogram nu har blivit kritiskt granskat av internationellt ledande och oberoende vetenskaplig expertis inom tinnitusområdet. Publiceringen och de samlade resultaten av studierna innebär en enorm styrka för oss i de pågående diskussionerna med distributörer i Asien, Europa och Kanada. Med Antinitus kan de nu tryggt välja en lösning och behandling som uppvisar goda möjligheter till lindring och förhöjd livskvalitet”, säger Torbjörn Kemper, VD för Sensori AB.