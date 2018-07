Svagt uppåt på bostadsmarknaden i juni

Bostadsrätter

- Senaste månaden har bostadsrättspriserna i såväl Göteborgs- som Malmö-området ökat med +1% medan priserna i Stockholmsområdet är oförändrade. I samtliga redovisade områden nedan har årssiffrorna blivit mindre negativa mot föregående månad. Även bland länen konstaterar vi en liknande förändring, där 16 av de 21 länen uppvisar förbättrade årssiffror. Överlag handlar det om små prisrörelser men med övervikt åt prisökningar, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

- Villapriserna i riket och Stor-Göteborg ökade något förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Malmö-området. Årstakten är fortsatt på minus i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö visar +1%, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

- Halvårssummering. Innan det nya amorteringskravet infördes 1 mars såldes rekordmånga bostadsrätter och villor under januari-februari. Eftersom många passade på att sälja och köpa innan 1 mars var det naturligt att betydligt färre såldes under månaderna efter. I juni började volymerna att återhämta sig till en normalare nivåer. Att det nya amorteringskravet påverkar områden med högst priser syns tydligt i statistiken då över 60% av den minskade volymen sålda bostadsrätter under mars-juni återfinns i Stor-Stockholm, avslutar Hans Flink

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2018

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm) Riket ± 0% ± 0% - 6% 35 620 Centrala Stockholm ± 0% ± 0% - 8% 85 074 Stor-Stockholm ± 0% - 1% - 9% 53 320 Centrala Göteborg + 1% + 3% - 4% 59 528 Stor-Göteborg + 1% + 2% - 3% 43 081 Centrala Malmö + 1% + 1% - 4% 30 255 Stor-Malmö + 1% ± 0% - 3% 27 855

Statistiken baseras på försäljningen av 24 796 bostadsrätter under april 2018 - juni 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2018 - mars 2018, tolvmånaderssiffran med april 2017 - juni 2017 och i enmånadssiffran jämförs mars 2018 - maj 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2018

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris Riket + 1% + 2% ± 0% 2 980 000 Stor-Stockholm ± 0% - 1% - 7% 5 318 000 Stor-Göteborg + 1% ± 0% - 3% 4 621 000 Stor-Malmö ± 0% + 2% + 1% 3 789 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 935 villor under april 2018 - juni 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2018 - mars 2018, tolvmånaderssiffran med april 2017 - juni 2017 och i enmånadssiffran jämförs mars 2018 - maj 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.