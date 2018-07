Belatchew Labs presenterar Stockholm Loop - 120 000 nya hållbara bostäder utan att skapa nya städer

Belatchew Labs projekt har mottagit flera utmärkelser, bland andra the Architecture Review MIPIM Future Pro­ject Award 2015, Smart Living Challenge 2014 och det nationella formpriset Design S 2014. Belatchew Labs projekt har även publicerats i en mängd internationella tidskrifter och i flertalet böcker.

Ur Belatchew Labs portfolio kan nämnas:

Strawscraper – en hårig skyskrapa som även fungerar som ett urbant kraftverk.

InsectCity/BuzzBuilding – BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.

SwimCity – ett projekt som syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom att skapa ett hållbart boende på vatten. Projektet har fått stöd av Boverket.

Belatchew Labs projekt har publicerat i till exempel ArchDaily; Archinet; Architizer; BBC; China Daily; CNN; Dagens Nyheter; Daily Mail; Der Spiegel; DesignBoom; Deutsche Welle; FastCompany; FORM; Huffington Post; Inhabitat; La Stampa; Le Figaro; Le Monde; National Geographic; RUM; Sveriges Radio; Sveriges Television; The Architectural Society of China; The Atlantic; TV5Monde; and Yahoo TV!

Om Belatchew Arkitekter