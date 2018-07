Enersize tecknar i samarbete med Venergy nytt installationsavtal i Kina med Hankook Tire

Hankook Tire är en ny kund för Enersize. Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på över 7MW och en årlig förbrukning på cirka 45.000-55.000 MWh.

Hankook Tire är världens 7:e största tillverkare av fordonsdäck och är ursprungligen från Sydkorea. Hankook är idag en av Kinas absolut största däckstillverkare. Bolaget har fabriker över hela världen samt fabriker i Jiangsun, Jiaxing samt Chongqing i Kina. Fabriken i Jiaxing tillverkar tiotals miljoner däck årligen.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta automatiserade analys som en väsentlig del av analys och effektiviseringsarbetet. Installationen planeras påbörjas under augusti 2018. Installationsavtalet innefattar en avsiktsförklaring med kunden att som en andra projektfas, när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats, genomföra förhandling om villkor för vinstdelningsavtal.





Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar:

”Hankook är en väldigt attraktiv kund. De är internationellt välkända, både inom B2B och på konsumentmarknaden och de har en stark närvaro med egna fabriker i Kina, där de även lyckats ta en marknadsledande position bland inhemska konkurrenter. Därtill är det en stor fabrik med bra besparingspotential vilket motiverar oss att skynda på processen genom att börja stegvis med ett installationskontrakt. Det visar även att Enersize partner Venergy klarar av att kontinuerligt leverera högkvalitativa kundprojekt”





Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”Som vi tidigare publicerat har vi en stor kundpipeline under bearbetning och och det här är ett av de projekt som vi arbetat fram under våren och sommaren. Vi väntar oss att kunna fortsätta presentera fler realiserade projekt utifrån kundpipelinen under det innevarande och kommande kvartalen.