Scandinavian Business Group ökar marknadsandelar i Skandinavien.

Scandinavian Business Group har under första halvan av 2018 ökat sin marknadsandel i segmenten nybildning av aktiebolag respektive enskild firma och har nu 15 % marknadsandel i segmentet enskild firma. Tillväxten sker främst i nätkanalerna via siterna starta-enskildfirma.se och starta-aktiebolag.se Företagets mål är att under 2019 bli största förmedlare för nybildning av Enskild Firma i Sverige samt uppnå en dubbling av marknadsandelen till minst 30 %.

”Vi ser ett ökat intresse från kunderna, framförallt i fråga om nyregistrering av enskilda firmor. Många i segmentet är förstagångsföretagare och har behov av hjälp för att komma igång på ett bra sätt. Vi har därför lagt ett fokus på att ta fram en bra och prisvärd tjänst så att våra kunder kan fokusera på sin verksamhet istället för administrativt krångel” Säger Samir Mdalla, VD för Scandinavian Business Group.