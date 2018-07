Organisk samt förvärvsdriven försäljningstillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA

APRIL-JUNI 2018 (ANDRA KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 714 Mkr (481).

EBITDA uppgick till 57 Mkr (34), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,0 procent (7,1).

Periodens resultat uppgick till 25 Mkr (15), motsvarande ett resultat per aktie på 0,55 kr (0,35) före utspädning och 0,54 kr (0,35) efter utspädning.

Fritt kassaflöde uppgick till 40 Mkr (29).

Midsona förvärvade Davert GmbH, ett företag med en ledande position inom ekologiska livsmedel i Tyskland. JANUARI-JUNI 2018 (SEX MÅNADER) Nettoomsättningen uppgick till 1 324 Mkr (1 002).

EBITDA uppgick till 114 Mkr (79), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,6 procent (7,9).

Periodens resultat uppgick till 64 Mkr (39), motsvarande ett resultat per aktie på 1,39 kr (0,90) före utspädning och 1,38 kr (0,90) efter utspädning.

Fritt kassaflöde uppgick till 36 Mkr (59). Koncernchefens kommentar Fortsatt förbättrad försäljning och resultat

Midsonas försäljning andra kvartalet ökade med 48 procent och uppgick till 714 Mkr (481). Den organiska tillväxten uppgick till goda 10 procent, framför allt på grund av nytt distributionsavtal med HRA Pharma. Koncernens åtta prioriterade varumärken hade en tillväxt på 5 procent. Det underliggande operativa resultatet, mätt som EBITDA före jämförelsestörande poster, ökade med 67 procent och uppgick till 57 Mkr (34). EBITDA-marginalen ökade därmed till 8,0 procent (7,1). Förvärvet av Davert strategiskt viktigt

Midsona tillträdde förvärvet av tyska Davert GmbH i maj. Det är koncernens första större steg utanför Norden och strategiskt viktigt då det ger Midsona en stark position på den största marknaden för ekologisk mat i Europa. Företaget är en ledande tillverkare och distributör av ekologiska kolonialvaror och erbjuder produkter under sitt eget varumärke Davert, samt via private label. Daverts portfölj innehåller ett brett sortiment av ekologiska produkter. Under senare år har Davert lanserat en ny varumärkesdesign, breddat sin produktportfölj och utvidgat sin distribution. Under denna tid flyttade företaget även till en ny, specialanpassad produktionsanläggning och stora investeringar gjordes i toppmoderna produktionslinjer och ett helautomatiserat lager. Under räkenskapsåret 2017 uppnådde Davert en nettoomsättning på 616 Mkr (64,0 MEUR) och ett justerat EBITDA på 42 Mkr (4,4 MEUR). Förvärvet väntas som tidigare meddelats successivt realisera synergier om cirka 40 Mkr, främst inom områden som produktion, inköp och cross-selling. Konsolidering av den europeiska marknaden via förvärv

Midsona har som ambition att bli ett av de ledande bolagen i Europa inom hälsa och välbefinnande. Vi har kunnat konstatera att marknaden är fragmenterad på samma vis som den nordiska var då vi startade vår förvärvsresa. Företrädesvis består den av privatägda bolag med positioner i någon eller några nischer. I tillägg till förvärvade Davert har vi identifierat ett antal intressanta objekt och kommer nu att börja undersöka möjligheterna till förvärv. Ambitionen är att kunna förvärva och integrera åtminstone ett eller två bolag per år.

Åtgärder för lönsamhetsförbättring i Norden

Även om den nordiska hemmamarknaden visade god tillväxt under kvartalet var förutsättningarna i kvartalet delvis utmanande. Den historiskt starka euron, framför allt mot den svenska kronan, har haft signifikant negativ påverkan på koncernens bruttomarginal. Vi har därför genomfört prisökningar som kommer att få successivt genomslag under det andra halvåret. Som tidigare meddelats löper Midsonas distributionsavtal med Alpro i Sverige och Norge ut vid årsskiftet 2018/2019. Midsona har initierat kostnadsbesparingsåtgärder för att minimera resultateffekterna av det framtida försäljningstappet. Bland annat kommer Midsona att stänga ett av två lager i Norge och har reserverat 3 Mkr i andra kvartalet för åtgärden. Midsona planerar kontinuerligt och proaktivt för att ha ett inflöde av nya avtal. Midsona signerade under första kvartalet 2018 ett bindande distributionsavtal med HRA Pharma. Avtalet beräknades initialt generera en nettoomsättning om drygt 100 Mkr på årsbasis. Då försäljningen utvecklats väl och ytterligare ett varumärke tillkommit är Midsonas bedömning nu att det kommer att generera minst 150 Mkr på årsbasis.

Prioriteringar under 2018

Grunden för Midsonas verksamhet är våra prioriterade varumärken samt ett antal strategiska försäljningsuppdrag. Huvudfokus under 2018 kommer vara att fortsatt utveckla dessa genom produktinnovation, konsumentmarknadsföring och effektiv säljbearbetning. Parallellt skall integrationen av förvärvade Davert genomföras så att de utlovade synergierna kan börja realiseras. Midsona kommer också att undersöka möjligheterna för fler förvärv i Europa. Midsona förväntar sig att omsättningen och EBITDA kommer att öka under 2018. Peter Åsberg, VD och koncernchef Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 20 juli 2018 kl 08.00 CET. För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04 Om Midsona AB