BUBLAR OCH HELLO KITTY SKAPAR MOBILSPEL I AUGMENTED REALITY

BUBLAR OCH SANRIO, FÖRETAGET BAKOM DEN POPULÄRA KARAKTÄREN HELLO KITTY, HAR INGÅTT LICENSSAMARBETE FÖR ATT SKAPA MOBILSPEL BASERAT PÅ DEN SENASTE AUGMENTED REALITY-TEKNIKEN

Bublar Group AB (publ), (”Bublar”) har i ett pressmeddelande den 25 juni informerat om att licensavtal ingåtts och kan nu meddela att avtalet är med Sanrio GmbH, dotterbolag till Sanrio Co. Ltd, Tokyo, Japan. Avtalet avser utveckling av ett platsbaserat mobilspel inom den nyskapande genren “Real-world Augmented Reality Games”. Spelet kommer att baseras på Hello Kitty och de andra karaktärerna i Sanrios stora samling, till exempel Little Twin Stars, My Melody och Gudetama.

Bublar kommer att utveckla spelet baserat på bolagets plattform inom MMO (Massively Multiplayer Online) där spelarna använder sina mobiltelefoner för att interagera med digitala 3D-karaktärer på platser i verkligheten. Lanseringen är planerad till 2019.

“Vi är verkligen glada över förtroendet vi fått att göra detta med Hello Kitty. Bublar har målsättningen att skapa underhållande spel och nu har vi möjligheten med en av världens mest kända figurer”, säger Magnus Granqvist, VD.

“Genom detta spel kommer vår passionerade fanbase att kunna möta och interagera med alla Sanrios karaktärer i en mixad verklighet”, säger Simon Gresswell, Chief Operating Officer, Sanrio GmbH. “Vi har inspirerats av Bublars AR-kunnande, kreativitet och passion för att skapa innovativa mobilspel på högsta nivå”.

“Hello Kitty är mycket populär hos både barn och vuxna över hela världen vilket ger oss fantastiska förutsättningar att skapa en inspirerande mobilupplevelse för hela familjen”, avslutar Wictor Hattenbach, Spelstudiochef på Bublar.

Som tidigare informerats avser denna första licens Europa, Mellanöstern, Afrika samt Ryssland, Indien, Australien och Nya Zeeland och täcker in över 120 länder med sammanlagt ca 3,5 miljarder invånare. Bublar har som målsättning att vidareutveckla samarbetet till att omfatta en världsomspännande distribution av spelet.

Licensavtalet löper tre år från spelets lanseringsdatum. Bublar står för utveckling och publicering av spelet och behåller merparten av intäkterna efter marknadsplatsernas (AppStore, Google Play m fl) andel. Royalty med minimumgaranti utgår till licensgivaren baserat på Bublars intäkter från spelet.