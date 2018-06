Första mötet med advisory board

Tectonas har nöjet att tillkännage att ett advisory board har bildats för Tectona och att ett första möte med advisory board har genomförts.

De som ingår i Tectonas advisory board är:

Jaime Ortega Cucalon, Panamas ambassadör för Skandinavien och tidigare Senior Vice President and Head of Global Bank Division, Apollo bank in Florida.

Mikael Wickbom, Senior Sales Manager på Catella och tidigare Managing Director ODIN Fonder.

Kommentar från Tectonas VD Johan Skålén