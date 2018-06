Bra lön men dåligt med kompetensutveckling i byggbranschen

Nyckeltalsinstitutet har även kartlagt byggbranschen arbetsmiljö. Undersökningen visar att den övergripande hälsostatusen inte sticker ut speciellt mycket jämfört med andra branscher men att det är skillnader mellan tjänstemän och hantverkare/kollektivanställda:

• Tre av fyra anställda inom byggbranschen har högst fem sjukdagar per år vid högst tre tillfällen. Det är en högre nivå än vad vi ser i andra branscher. Medianen för samtliga ingående organisationer är 65 procent, eller strax under två av tre anställda. Men liksom för övriga hälsonyckeltal är det i byggbranschen stor skillnad mellan hantverkare och tjänstemän. För hantverkare är det bara drygt hälften som har högst fem sjukdagar per år.

• I övrigt följer byggföretag väl nivåerna i svenskt arbetsliv i stort. Det är förhållandevis låg långtidssjukfrånvaro för tjänstemän och lite högre för hantverkare men i övrigt är byggbranschens medianvärden nära medianvärdena för samtliga medverkande organisationer.

Det finns också områden där branschen utmärker sig negativt. Det satsas inte så mycket på kompetensutveckling, mindre än en procent av den arbetade tiden. En låg andel, ungefär 3 av 4 anställda, har det senaste året haft någon form av utvecklingssamtal. Det är, jämfört med andra branscher, en låg andel. Personalomsättningen, mätt i andel avgångar, är närmare 20 procent och högre än i de flesta andra branscher.