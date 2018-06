Över 45 MSEK i Ecoclimes order- och projektstock 2018

Av den totala orderstocken utgör projektstocken 10 MSEK för 2018 och innefattar projekt där Ecoclime ingått långsiktiga incitamentsavtal med löpande intäkter över flera år, som följd av energibesparingar och energiförsäljning till projektkunderna.

De stora förändringarna i order- och projektstocken är resultatet av den accelererade tillväxtstrategin som startade 2017, innefattande integration av Ecoclimes produkter i förvärvade bolag, försäljning av marknadslicenser samt medfinansiering av energisysteminstallationer med åtföljande incitamentsförsäljning. Läs mer om strategin på Ecoclimes hemsida under ecoclime.se/ir

Det enskildt största projektet omfattar totalt 24 MSEK under 2 år. I detta projekt kommer Ecoclimes olika bolags samtliga produkter och system med lösningar för innekomfort-, energiåtervinning-, geoenergi-, solvärme, ventilationsvärmeåtervinning- energiackumulering och energioptimering integreras via SDC- och Ecoclime Optima till ett energisystem integrerat med fjärrvärme samt energiförsäljning. Projektet innefattar återladdning av energi dygnsvis och säsongsvis till energilager i berg som minskar behoven av bergvärmehål. Projektet är projekterat i samarbete med tekniker från bland annat EoN och WSP och drivs under finansieringssamverkan (12 MSEK) med bland andra Europeiska utvecklingsfonden (ERUF). Spridningen av de första projektresultaten med start 2018, kommer att ske via nationella och europeiska energinätverk.