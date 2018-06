Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande!

När det gäller huruvida trä är ett bättre miljöval än andra material beror det på så många faktorer att det inte går att uttala sig generellt.

Det uttrycks väldigt bra i rapporten Inriktning för träbyggande, utgiven av Regeringskansliet med förord av Peter Eriksson själv:

”Det är dock svårt att jämföra enskilda byggnaders klimatpåverkan enbart utifrån byggsystem eller huvudsakliga byggmaterial då förutsättningarna är unika för varje byggnadsprojekt och flera aspekter påverkar utsläppen under dess livscykel såsom energianvändning under drift och transporter. Förutom klimatpåverkan finns flera andra viktiga aspekter och egenskaper, såsom fukt- eller brandegenskaper, som byggherren behöver ta hänsyn till under byggprocessen.”

En viktig faktor är om en byggnad bedöms i en livscykel på 50 respektive 100 år vilket visas i rapporten ”Energi och klimateffektiva byggsystem – miljövärdering av olika stomalternativ” som tagits fram SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.