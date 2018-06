Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 20 juni 2018

Stämman beslutade i enlighet med huvudägares förslag om emission av 2 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag, GoldBlue Ltd, för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner i organisationen i enlighet med anvisningar från moderbolagets styrelse och innebär därmed en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan ej ske. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 31 december 2020 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 5,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Betalning ska vid överlåtelse erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats.

