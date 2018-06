Gaming Corps - gör sig redo för nästa fas

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag som vill bli en av de mest eftersökta spelutvecklarna att utveckla speltitlar på uppdrag, eller i samarbete med ledande spelförläggare. Under slutet av 2017 inledde Gaming Corps ett helt nytt samarbete med amerikanska GameMill i en affär värd 1,25 miljoner dollar. Dotterbolaget Red Fly har här anlitats för att utveckla spel för Xbox One, Playstation 4 och Nintendo Switch baserat på den amerikanska TV-showen American Ninja Warrior. Tävlingsprogrammet är populärt och sänder nu för nionde säsongen och kan ses världen över. Utöver detta har Gaming Corps flera andra pågående projekt.



Gaming Corps stärker nu sin kassa via en företrädesemission om ca 13,1 MSEK (före emissionskostnader), där ca 80 % av emissionsbeloppet är säkerställt genom garantiförbindelser. Mike Doyle har nyligen tillträtt som ny VD och bolaget blickar nu framåt.



”Framöver har vi för avsikt att aggressivt utveckla och diversifiera projektportföljen för att inkludera helägda IP-projekt som vi antingen helt eller delvis finansierar; opportunistiska spel i den licensierade IP-kategorin och sedan några noggrant övervägda projekt i innovativa segment av spelbranschen.” säger VD Mike Doyle.



Gaming corps har flera pågående projekt:



GameMill



PDP



Dotterbolaget Red Fly utvecklar ett spel åt amerikanska PDP. Ordervärdet på uppdraget uppgår till 2,69 MUSD. PDP, som är världens största leverantör av tredjeparts-hårdvara, jobbar idag med varumärken som Rockband och Infineon. Det nya projektet bygger på Gaming Corps spelidé ihop med den ny hårdvara som PDP lanserar under 2018.



Salsa Games



Gaming Corps har genom förvärvet av Salsa Games startat upp verksamhet inom kasino och gambling. Salsa Games fokuserar främst på mobilanpassade kasino-slots.

The Descendant



Gaming Corps första spel, det episodbaserade äventyrsspelet The Descendant, finns alltjämt tillgängligt via den digitala distributionsplattformen Steam.

VD Mike Doyle ger tre anledningar till varför Gaming Corps är en bra investering idag: