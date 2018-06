Masteruppsats visar:Brister i MiFID II försämrar marknadskvaliteten på Nasdaq Stockholm

För uppsatsen och för goda betyg överlag belönas nu ekonomistudenten Ville Rissanen med stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance” som delades ut vid avslutningsceremonin på Stockholms Universitets Masterprogram i Företagsekonomi med inriktning Bank och Finans.

När det nya regelverket Market in Financial Instruments Directive (MiFID) II infördes 3 januari, 2018 var syftet att öka transparensen inom aktiemarknaden och skifta handeln från mindre transparenta handelsplatser (t ex Over-The-Counter) till den reglerade marknaden som t ex Nasdaq Stockholm. Samtidigt infördes ett generellt regelverk för prissättning av aktier (The tick size regime) som alla handelsplatser ska följa för att skapa lika villkor på finansmarknaderna. Men regelverket omfattar inte de så kallade Systematic Internalisers (SIs) dvs värdepappersföretag som systematiskt handlar i aktier utanför den reglerade marknaden och som då är fria att sätta bättre priser.

- Då lagstiftarna uppenbarligen inte hade tänkt på konsekvenserna av att inte inkludera SIs i ”The tick size regime” så tyckte jag och Hugo Öhman som jag skrivit uppsatsen med, att det vore intressant att titta närmare på detta och se om MiFID II verkligen fick den önskade effekten att förflytta handeln till den reglerade marknaden.

Med frågeställningen - How does the Systematic Internaliser tick size exemption, following MiFID II, affect the market composition and the regulated market quality? – studerade de båda mastersstudenterna marknadsandelarna för de olika handelsplatserna innan och efter introduktionen av MiFID II. Man kunde se en stor ökning av SI-handeln och samtidigt en minskning av handeln på Nasdaq Stockholm vilket tyder på att införandet av det nya regelverket har fått motsatt effekt än vad som var avsett och samtidigt har marknadskvaliteten försämrats på Nasdaq Stockholm.