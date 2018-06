AIAR använder AI för att göra lärande personligt

Stockholm, Sweden

https://www.aiar.com/

AIAR is democratizing education for the 2.5 billion people in need worldwide. By using new technology to innovate totally new processes, instead of repairing old ones, AIAR is providing the world’s first mobile ecosystem for lifelong learning with 360° content scope.

