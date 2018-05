KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALLGON AB (PUBL)

Aktieägarna i Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 12 juni 2018;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 12 juni 2018.

Anmälan om deltagande vid stämman görs per post med adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00 eller per e-post anmalanextrastamma@allgon.se. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst 2 biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 12 juni 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid då sådan registrering måste vara verkställd per den 12 juni 2018 för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud och fullmaktsformulär

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakt samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post under ovanstående adresser och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 12 juni 2018.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.allgon.se och kan även erhållas hos Bolaget.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en justeringsperson

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av högst 25 331 940 B-aktier

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs som ordförande på stämman.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av högst 25 331 940 B-aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 25 331 940 B-aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare enligt följande.

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 126 659 701,796776 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 5,00 kronor per aktie, totalt 126 659 700 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den innehavare av B-aktie som på avstämningsdagen den 19 juni 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig B-aktie teckna nya B-aktier till teckningskursen 5,00 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) B-aktier i företrädesemissionen.