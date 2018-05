Elmarknaden just nu: Vårflod ger lägre elpris

I normala fall kan vattenkraften reglera sin produktion och spara på det vatten som inte behövs. I och med den kraftiga vårfloden har Vattenfalls vattenkraftverk arbetat med hög effekt och till och med tvingats släppa förbi vatten för att förhindra översvämningar.



– Vårfloden innebär att tillgången på el är just nu mycket högre än efterfrågan vilket lett till lägre elpriser, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.



Det rörliga elpriset ligger på cirka 33 öre/kWh i elområde 3, vilket är cirka 10 öre högre än samma tid ifjol men lägre än förra månaden som hade ett snittpris på 40 öre/kWh.



Under månaden har vindkraften producerat mindre vilket påverkar spotpriset men kompenseras av att Vattenfall har fyllda vattenmagasin just nu. Kärnkraften har inlett sin årliga revison och kommer att ligga på cirka 70 procents kapacitet men revisionerna ligger under en period då vi i Sverige använder mindre el.