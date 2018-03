Debattartikel: Hjälp, Blockkedjan håller på att förändra världen- vi måste reglera!

Hjältarna drar det tyngsta lasset i att bryta mark. Hjältar som, tyvärr, sår allra mest men inte alltför ofta är de som skördar mest. Hjältar som ofta landar i det som kommit att kallas

first-mover-disadvantage.

Detta utkristalliserar sig i tre delar. Först och främst hamnar våra hjältar allt som oftast i en kompott med charlataner, vilket gör det svårt för utomstående att skilja vin från vatten. Vidare är deras idéer ofta väldigt spännande men med barnslig tekniken och/eller tillämpningar. Men den största orsaken till varför de inte lyckas fullt ut är på grund av allas vår feghet, vårt primitiva obehag vid det som är annorlunda. Vår rädsla för det nya.

DEN ANDRA VÅGEN

Den glada nyheten är att det nästan alltid kommer en andra våg. En våg som kommer efter att de första hjältarna som Netscape, Altavista och Myspace, brutit ny mark.

En våg som då i en sorts dialektisk antites till den första vågen ofta helt rensats från all sorts kvacksalveri och finansiell spekulation, som uteslutande valt teknik som helt fungerar, och som anpassat sig efter det som vi konsumenter, investerare och politiker ”klarar av” i termer av innovationskraft och nya, kreativa tillämpningar.

ATT GÅ FRÅN SPEKULATION TILL FUNKTION

Det handlar helt enkelt om att gå från spekulation till funktion. Från kreativitet till säkerhet.

Det handlar om total utility.

Och den sprängkraft som den första vågen haft är den kil som utgör själva förutsättningen. Den kreativa förstörelse som banar vägen och den disruption som krattat manegen och lämnar utrymme för en äkta revolution.

Det ingår liksom i hela spelet. Och de digitala strateger som klarar av att lyfta blicken och inte bara se framåt utan även uppåt, de ser – liksom jag själv just precis nu – vilka enormt starka anledningar folk har att återgå till sina försvarsmekanismer, och faktiskt försöka stoppa hela processen redan nu, fort innan det är för sent.

Men det är lungt, för de kommer att försvinna.

TO DO OR TO DIE

Det är helt enkelt en do-or-die process som håller på där ute. Och det finns inte bara ett gäng charlataner och ett gäng pionjärande hjältar som bryter ny mark, och som är så hälsosamt naiva att de inte inser att det inte är de som kommer njuta frukterna av dem. Det finns också ett helt hav fyllt av gamla konservativa has-beens där ute, företag och organisationer – till och med institutioner - som helt kommer att försvinna.

De ”yellow pages”, ”kodaks” och ”facits”, de ”nokias” och ”ericssons”, de ”retail” och ”HM:s”, som med centraliserade strukturer byggda på förtroende för den centraliserade strukturen, inte kommer ha något existensberättigande. Som alla bara har valet resign or redesign, destruct or construct.

To do or to die.

De måste totalt reengineera hela sin existens om de ska finnas kvar. Men som mycket mer sannolikt inte kommer kunna motivera sin existens, och istället för att i panik försöka ”reglera”, istället borde abdikera.

En gång för alla.

VÄLKOMMEN TILL DEN ANDRA VÅGEN AV UTILITY

Men jag vet att det är svårt. Så vi kanske måste hjälpa dem lite på vägen. Eller, förlåt, den första vågen måste hjälpa dem på vägen. Vi andra står i skyttegravarna och väntar på att marken är bruten. Och kommer i andra vågen in med en sån vansinnig kraft att den inte ens kan förutspås.

Och då har vi inte längre några akilleshälar i den omogna tekniken att skjuta in sig på. Inga vapenbröder i gråzonen att hävda ”guilt by association” med. Inga för galna tillämpningar att skrämma upp marknaden med.

Vi har bara utility. Och en utility som är så fullkomligt ursinnigt mycket mer kraftfull att det är bättre för de andra att fly än illa fäkta.

För mig handlar precis allt just om denna utility, en fullkomligt brutal utility. Och det gör det för konsumenterna också. I slutändan.

Är man smart så slutar man skrika på att reglera och börja istället innovera. Är man halvsmart så fortsätter man att skrika på status quo och prata om att det var bättre förr.

Den som lever får se. Och vissa av oss kommer inte bara se. Utan vi kommer både komma, se och segra. I andra vågen. Som du borde hänga med och surfa på, istället för att dränkas av.