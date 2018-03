Förenade genom musiken går Denise Lopez och MC Lyte från ord till handling!

MC Lyte med sin bas i L.A. och grundare till det filantropiska nätverket Hip Hop Sitsters Network har länge genom sin musik och sitt engagemang arbetat för att stötta utsatta kvinnor. Denise Lopez genom sitt engagemang i den digitala start-upen AIAR som bygger en plattformslösning vars syfte är att ge alla med en mobiltelefon, tillgång till gratis utbildning. Tillsammans ger de #empowerment ett ansikte och en tydlig agenda.

- I believe music has the capability to heal and motivate society. This song aims to show a brighter way to a brighter day. Changing the world isn't easy but if we all do our part it can be done. I'm excited to join Denise to express how Changing the World, as we see it, is vital, sager MC Lyte.

Musiken har världslansering fredagen den 23 mars och presenteras genom en lanseringsfest i Stockholm torsdagen den 22 mars. Därefter startar en intensiv PR-turné. Denise Lopez kommer, vid sidan av sin roll som CER på AIAR att tillsammans med MC Lyte, besöka både USA, Europa och Asien där Denise Lopez, är fortsatt mycket populär, på sin PR-turné.

- Den första feed-backen vi har fått på vår låt är översvallande. Låten spelas redan över hela världen och jag och MC Lyte ser fram emot att låtens innebörd verkligen ger konkreta resultat, säger Denise Lopez, CER AIAR.

”Dare to change the world” håller som bäst på att distribueras över hela världen.Videon lanseras inom kort.

Artist: Denise Lopez Featuring MC Lyte

Skriven och Producerad av: Denise Lopez

(Rapp skriven och framförd av MC Lyte)

Vokaler inspelade och mixade på Grand Music Group Stockholm av Mårten Fredholm & Oliver Heinänen

Label: Yellow Rhinestone Records

Fotograf: Denise Lopez

Omslag: Zeb Lopez

Smink & Hår: Magdalena Moldoveanu

Presskontakt:

Therese Lundquist