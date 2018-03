Søren Tulstrup utsedd till ny VD och koncernchef för Hansa Medical

"Vi är glada att välkomna Søren Tulstrup som ny VD och koncernchef för Hansa Medical. Søren är en skicklig företagsledare inom life science-sektorn med stor erfarenhet från att bygga och leda högpresterande biopharma-bolag, verksamheter och team både i Europa och USA", sade Ulf Wiinberg, styrelseordförande för Hansa Medical AB.

Søren Tulstrup har en bred och betydande bakgrund som ledande befattningshavare i den globala biopharma-industrin. Nyligen innehade han tjänsten som VD för Vifor Pharma AG (VTX: VIFN), ett globalt läkemedelsbolag baserat i Glattbrugg, Schweiz, med en marknadsledande position inom kroniska njursjukdomar, en årlig omsättning på cirka 1 miljard USD och 2 000 anställda.

Innan Søren började på Vifor Pharma innehade han tjänsten som Senior Vice President, Global Franchise Head, MPS hos Shire Pharmaceuticals och säkerställde den starka marknadsutvecklingen av Elaprase (INN: Idursulfase), en enzymbaserad behandling av den sällsynta sjukdomen Hunters sjukdom. Søren har också arbetat som VD för Santaris Pharma A/S - idag en del av Roche - ett ledande biopharma-bolag som utvecklar RNA-läkemedel för olika terapiområden, inklusive cancer och sällsynta genetiska sjukdomar.

Dessutom har Søren haft flera seniora marknadsrelaterade funktioner inom Merck & Co., Inc. och Sandoz Pharma AG (Novartis). Han har en Master of Science i Economics och Business Administration från Handelshögskolan i Köpenhamn.