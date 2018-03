Enersize har lämnat in två patentansökningar av stor strategisk betydelse

Enersize Oyj (”Enersize”) har per 2018-03-20 lämnat in två patentansökningar som av styrelsen bedöms ha stor strategisk betydelse för bolaget. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina. Bolaget samt bolagets patentombud har bedömt sannolikheten för att patentansökningarna kommer att godkännas som mycket god och att patenten kommer ge ett starkt skydd för uppfinningarna.