Updatering rörande Loudsprings portföljbolag Nocart

Nocart levererar produkter mot förbetalningar eller bankgarantier. Givet den projekt-baserade naturen av verksamheten, finns det från tid till annan stora kundfordringar i företagets bokföring. En stor majoritet av Nocarts kundfordringar har antingen betalats eller har en överenskommen betalningsplan, och för övriga kundfordringar är betalningsplan under förhandling.

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

