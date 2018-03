Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum tecknar utvecklingsavtal med ett svenskt läkemedelsbolag med ett ordervärde på ca 200 000 SEK

Uppdraget utförs för ett svenskt noterat läkemedelsutvecklingsbolag med två protein-baserade produkter under utveckling. Den aktuella läkemedelskandidaten befinner sig just nu i uppstarten av kliniska fas 2 prövningar. Läkemedlets verkningsmekanism ställer höga krav på formuleringens partikelstorlek samt förmågan att kunna att torka biologiska material utan skadlig nedbrytning. LaminarPace unika egenskaper inom just dessa områden var avgörande för uppdraget.

Ziccums VD Göran Conradson: “Jag är väldigt nöjd med att ta hem vår första order vilket såklart betyder ett viktigt kommersiellt genombrott. Vi värderar pilotprojekt av den här typen högt i uppstarten av vår kommersiella resa även om vårt huvudfokus är att sälja instrument”

Att kunna generera stabila, torra, mikroniserade pulver med minimala förluster och som kan generera reproducerbara resultat är kritiskt för alla läkemedelsbolag i utvecklingsfas. I synnerhet när utvecklingen avser temperaturkänsliga, protein-baserad behandlingar. LaminarPace har tidigare använts vid torkning och formulering av ett stort antal känsliga material.

