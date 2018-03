Helgopriset 2018 - Dags att söka Sveriges största arkitekturpris

Fram till början av juni finns det möjlighet att komma in med förslag till Statens fastighetsverk. Byggnaden ska ligga i Sverige men behöver inte ägas av staten eller det allmänna, den behöver heller inte vara kulturskyddad eller klassad som byggnadsminne. Restaureringen, kompletteringen, ombyggnaden eller tillbyggnaden ska vara färdigställd mellan den 8 juni 2013 och den 8 juni 2018.

- För oss på Statens fastighetsverk, som har i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det är ett spännande juryarbete som väntar, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande.

Vem som helst är välkommen att tipsa

Bearbetningen eller tillägget som tävlar ska tillvarata, utveckla eller tillföra arkitektoniska kvaliteter till en bra helhet samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde ska finnas kvar. Priset utgörs av en plakett och en prissumma av 150 000 kr som fördelas av juryn mellan vinnande arkitekt och de som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.

- Det roligaste med Helgopriset är att det är så många olika typer av byggnader och miljöer som kan vara med och tävla. Det är heller inte bara de inblandade själva, arkitekter eller beställare, som kan påverka vem som står som vinnare. Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen, säger Anders Bodin.

Den 8 juni är sista dagen att lämna in ett bidrag. Därefter påbörjar juryn sitt arbete med att granska inkomna förslag. En handfull av dessa nomineras och offentliggörs under hösten. Priset delas sedan ut av Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverks generaldirektör, under Helgoseminariet som äger rum den 15 november på Moderna museet/ArkDes i Stockholm.

Jury

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk (ordförande)

Sven Göthe, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Riksantikvarieämbetet

Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor em Restaureringskonst, Kungliga Konsthögskolan

Tomas Lewan, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Karin Gold Cox, enhetschef Kulturmiljöenheten, Statens fastighetsverk

Malin Myrin, vikarierande enhetschef Projektledningsenheten, Statens fastighetsverk